За четыре месяца объем выданных домохозяйствам потребительских кредитов увеличился

За первые четыре месяца этого года объем потребительских кредитов, выданных домохозяйствам Латвии, увеличился на 0,7% или 3,6 млн евро и составил в конце апреля 494,1 млн евро, свидетельствуют данные Банка Латвии.

Объем кредитов со сроком возврата до 1 года составил в конце апреля 124,8 млн евро, что на 0,2% или 0,3 млн евро больше, чем в конце 2017 года.

Объем кредитов со сроком возврата от 1 года до 5 лет уменьшился на 0,3% или 0,7 млн евро и составил в конце апреля 219,8 млн евро, а объем кредитов со сроком возврата более 5 лет вырос на 2,7% или 3,9 млн евро до 149,5 млн евро.

Кредиты со сроком возврата от 1 года до 5 лет составляют в общем объеме 44,5% (в конце 2017 года - 45%), кредиты на срок дольше 5 лет - 30,3% (29,7%), кредиты на срок до 1 года - 25,3% (25,4%).