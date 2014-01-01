Воскресенье, 3 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Задерживается подача 27 проектов на финансирование из фондов ЕС на сумму 78,4 млн евро

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Zane Bitere / LETA

В текущий период планирования фондов ЕС с 2014 по 2020 год в намеченные сроки не представлены 27 проектов на общую сумму финансирования из фондов 78,4 млн евро, сообщается в докладе Минфина об освоении фондов ЕС.

Как указывает Минфин, задержки создают риски переноса сроков выделения запланированных средств и внедрения проектов.

В число проектов, подача которых задерживается, входит и первая очередь транспортного подключения Восточной магистрали к Рижскому порту на сумму около 43 млн евро. Как информирует столичное самоуправление, задержка произошла из-за того, что не получено согласование от предприятия «Ригас уденс», но в скором времени проект планируется подать.

Задерживается подача проектов внедрения информационных и коммуникационных технологий в ряде министерств, для которых предусмотрено 10,7 млн евро, а также реализация проектов по повышению энергоэффективности общественных зданий на сумму 8,4 млн евро.

0 Комментарии