Убытки «PrivatBank» в первом квартале перевалили за полмиллиона евро

Убытки латвийского «PrivatBank» в первом квартале текущего года составили 611 тыс. евро, что на 5,5% больше, чем годом ранее, свидетельствует финансовый отчет банка.

Убытки группы «PrivatBank» составили 523 тыс. евро, что на 9% меньше, чем в первом квартале 2017 года.

Активы банка на 31 марта 2018 года составили 220,8 млн евро, что на 2,4% или 5,37 млн евро меньше, чем в конце 2017 года, когда активы составляли 226,17 млн евро.

Капитал и резервы банка по сравнению с концом прошлого года уменьшились на 5,5% и составили в конце марта 43,444 млн евро.

В группу входят «PrivatBank», «PrivatConsulting», компания по недвижимости «Amber Real» и «PrivatInvestment».