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Банк Citadele в этом году получил 1,1 млн евро прибыли

LETA
Вывеска главного бюро банка Citadele в Риге | Фото: Ieva Lūka / LETA

Банк латвийского капитала Citadele в Литве получил в первом квартале этого года 1,1 млн евро чистой прибыли - в 2,2 раза больше, чем в январе-марте прошлого года (494 тыс. евро).

Наличные доходы банка от комиссионных и годовых в этом году по сравнению с первым кварталом 2017 года выросли на 17,8% до 4 млн евро.

Общий портфель кредитов банка Citadele в конце марта был 259,7 млн евро - на 7,1% больше, чем год назад.

Сумма вкладов в банке в конце марта была 422,2 млн евро, за три месяца она уменьшилась на 2,6%.

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