Омбудсмен возражает против оплаты сверхурочных в размере 50%

Бюро омбудсмена возражает против поправок к закону о труде, предусматривающих оплату сверхурочных часов работы в размере 50%, если в отрасли заключено генеральное соглашение о зарплате, сообщила агентству ЛЕТА представитель бюро Мадлена Вахере.

На прошлой неделе Сейм обратился к омбудсмену с просьбой дать оценку этим поправкам.

Омбудсмен Юрис Янсонс, ознакомившись с законопроектом, возражает против его дальнейшего продвижения и призывает комиссию Сейма по социальным делам и труду не поддерживать его.

«Только что объявленный приговор Конституционного суда по делу о зарплатах врачей свидетельствует, что ставить одну отрасль народного хозяйства в отличающееся положение несправедливо и незаконно, если для этого нет легитимной цели. В деле о зарплатах врачей такой целью было обеспечить доступность услуг здравоохранения, что в условиях экономического кризиса могло считаться приемлемым кратковременным решением. В данном случае в отрасли, оборачивающей огромные суммы денег, целью отличающегося отношения является борьба с теневой экономикой», - пояснил Янсонс.

Сомнительно также качество самого законопроекта, добавил он.

Действующие нормативные акты предусматривают для отрасли возможность заключить генеральное соглашение, предусмотрев для работающих в отрасли более благоприятные условия, а не ухудшая правовые условия труда. А для борьбы с теневой экономикой и «зарплатами в конвертах» есть и другие механизмы, поясняет омбудсмен.

Включенная в законопроект правовая норма не отвечает закрепленному Конституцией Латвии принципу равенства, подчеркнул он.