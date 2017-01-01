Кучинскис: самоликвидацию «ABLV Bank» планируется согласовать с учреждениями США

На вопрос о том, не возражают ли США против плана «ABLV Bank» самоликвидироваться, Кучинскис ответил, что Латвия обещала согласовать этот процесс с американскими учреждениями. «Мы обещали, что процесс в определенной степени будет согласован, чтобы у наших союзников была уверенность», - сказал он.

В то же время Кучинскис подчеркнул, что решение о самоликвидации банка должна принять Латвия и она будет отвечать за его реализацию.

«У нас свое законодательство, мы должны принять свои собственные решения, потому что в любом случае отвечать придется нам - правительству, тем, кто будет осуществлять этот процесс», - сказал премьер.

Кучинскис отметил, что утверждение плана самоликвидации «ABLV Bank» затянулось, так как необходимо обеспечить контроль данного процесса, чтобы исключить возможность сокрытия незаконно полученных средств. «С учетом того, что денег в банке достаточно, а также с учетом обвинений со стороны наших союзников по поводу того, что это за деньги и что их еще нужно проверить, в настоящее время речь идет о том, как обеспечить в процессе самоликвидации надзор, чтобы получить уверенность в том, что в ходе этого процесса не утаиваются преступно полученные деньги», - подчеркнул премьер.

Как сообщалось, Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) еще не приняла решения по поданному «ABLV Bank» в марте заявлению о самоликвидации.

Как сообщила агентству ЛЕТА представитель FKTK Иева Уплея, после 20 мая комиссия получила для оценки новые документы по самоликвидации банка. В соответствии с законом комиссия должна принять решение в течение 30 дней после получения последних документов. Уплея воздержалась прогнозировать, когда может быть принято решение по «ABLV Bank», указав, что это не вопрос ближайших дней, так как речь идет о сложном процессе.

Как сообщил Латвийскому телевидению руководитель FKTK Петерс Путниньш, задержка происходит потому, что необходимо разработать механизм контроля, чтобы ликвидация происходила правильно. Он также отметил, что с учетом сложного характера этого дела, скорее всего, будет проводиться ликвидация банка, а не самоликвидация. «Такого классического процесса самоликвидации здесь не будет», - уточнил Путниньш на телеканале LNT.

В свою очередь Уплея пояснила агентству ЛЕТА, что процесс в отношении «ABLV Bank» можно называть «ликвидацией, одним из этапов которой будет самоликвидация».

Ранее FKTK сообщала, что намерена объявить решение по плану самоликвидации «ABLV Bank» еще в мае.

«ABLV Bank» подал FKTK план самоликвидации 5 марта. 26 февраля в целях защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации «ABLV Bank» на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.

Проблемы банка начались после заявления учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями («FinCEN») о планируемых санкциях против «ABLV Bank» за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Также «FinCEN» заявила, что руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

В начале мая «ABLV Bank» и его крупнейшие акционеры подали в Суд ЕС иски против ЕЦБ и Единого совета по финансовому оздоровлению (ЕСФО). В них перечисляются нарушения, которые были допущены в отношении банка со стороны этих структур - превышение полномочий, несоблюдение принципов соразмерности и равного отношения и др. Также в исках перечисляются серьезные возражения против способа, как принимались решения этих структур в отношении банка.