Все дело в яблоках! Как покорить мир из гаража в Кенгарагсе...

Прямо как Стив Джобс, герой и нашего рассказа - молодой парень из Резекне Андрей Кириллов начинал свой бизнес в гараже. К тому же, дело его жизни тоже связано с яблоками, правда в его случае с настоящими! Предприниматель убежден: «Латвия - яблочная республика», ведь каждой второй семье в нашей стране знакома ситуация - яблок куча, девать некуда! Вот именно с такого урожайного года еще во время школы у парня и начался его путь в бизнес, который разросся уже по всему миру. Не поверите, даже до Нигерии добрались его яблочные соковыжималки, а начиналось все с самодельного пресса, сделанного из подручных материалов, которые удалось найти в соседнем строительном магазине, потому что отжимать яблоки на старенькой «Журавинке» уже не было никаких сил. Вот что получается, когда к золотым рукам добавляется светлая голова, настойчивость и вера в свой продукт!

Как все начиналось

Все начиналось с истории, знакомой многим семьям со своим садом - огородом. Выдался урожайный на яблоки год, и папа нашего героя решил оптимизировать заготовки яблочного сока на зиму, собственноручно сделав соковыжималку по типу пресса, в которой в качестве поддона приспособил обыкновенную пластиковую тарелку под цветочный горшок.

FOTO: из личного архива Apple Press

Андрей отцу помогал и понемногу уже разбирался, что к чему в технике. Закончив школу, наш герой поступил в Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта в Калининграде, где учился на руководителя в автосервисном деле. Уже на первом курсе деятельный парень снял гараж рядом с общежитием и собрал в нем свои первые три соковыжималки - пресса.

Наивный и неопытный, он развесил объявления по Калининграду. Никто не отозвался.

Закончился второй учебный год и на каникулы наш герой приехал в Латвию. Тут он оценил в действии эффективность объявлений в интернете - пару строк и фото на ss.lv и все три соковыжималки были успешно реализованы. Смешно вспоминать, как он тарабанил их с собой в Ригу из Калининграда на автобусе в сумках, улыбаясь, признается нынешний босс успешной компании SIA «Apple Press».

Так Андрей выручил свои первые 200 латов - огромные деньги для него на тот момент.

Воодушевившись результатом, он собрал еще 8 соковыжималок и снова успешно их продал.

К третьему курсу, в 2013 году, Андрей открыл свое микропредприятие SIA «Apple Press», а через 2 года он закончил университет и вернулся в Ригу, чтобы жить в родной стране и развивать начатое дело.

Таким образом, он сам подготовил себе рабочее место на родине!

Стоит ли говорить, что родные и близкие на первых порах твердили: «Бросай дурачиться! Найди себе НОРМАЛЬНУЮ работу!». Хотя стоит отметить, что именно родители стали первыми «инвесторами» молодого предпринимателя - и на гараж добавили, и на первые материалы, а отец еще и выступил своего рода «коучем» - будучи инженером, он никогда не отказывал в дельном совете, как сделать продукт эффективнее и качественнее, поэтому своей семье Андрей очень благодарен.

Что за чудо-соковыжималка то?

Выражаясь языком владельца бизнеса, компания «Apple Press» является производителем оборудования для отжима соков - прессов и измельчителей для яблок. Для простого обывателя будет понятнее, если увидеть их на фото. Вот так выглядят самые ходовые продукты компании.

FOTO: из личного архива Apple Press

На первый взгляд прессы выглядят немного винтажно, однако от «винтажности» в них только винт, с помощью которого сжимаются фрукты.

Прессы изготавливаются с использованием последних технологий металлообработки. Большинство деталей, например, изготавливаются на станке лазерной резки, что позволяет достичь высокой точности и качества изготовления.

Вся фишка прессов в качестве отжатого сока, скорости отжима и надежности агрегата, гордится Андрей.

Они не предназначены для отжима двух яблочек для свежего напитка городского хипстера, речь идет о массовом отжиме урожая яблок, в котором, как правило, участвует вся семья. Кто-то контролирует измельчение яблок, кто-то отжимает сок, а кто-то моет и закатывает банки. Традиционная схема заготовки сока в Латвии.

Ведь у нас, впрочем как и в соседней Эстонии, этот способ отжима сока широко известен, так как в советское время на базе Рижского завода «ПО КОМПРЕССОР» и Пярнуского завода «ПРОДМАШ» выпускали соковыжималки и дробилки, работающие по такому же принципу. Также такими соковыжималками пользуются почти все виноделы.

FOTO: из личного архива Apple Press

И за качество отжатого сока Андрей ручается головой - 100% натурпродукт.

Самый ходовой пресс компании рассчитан на 30 литров - засыпаете два ведра измельченных яблок и на выходе за 5 минут у вас ведро сока, а за час - литров 100-200.

Андрей отмечает, что несмотря на название компании «Apple Press», прессы можно использовать и для других фруктов и ягод, например, винограда, груш, красной смородины и даже отжать тертый картофель для драников.

И кто-то покупает?

Да, и не просто покупает, с руками отрывают. Начинал молодой бизнесмен с гаража в Калининграде и трех соковыжималок, а за 2017 год компания реализовала уже более 200 таких соковыжималок, произведенных в Кенгарагсе.

FOTO: из личного архива Apple Press

Одна из популярнейших моделей на 30 литров стоит 219 евро. Наш эксперт говорит, что это нормальная цена - аналог, профессиональная соковыжималка, работающая по принципу центрифуги, стоит порядка 200 - 300 евро.

В балтийских странах это единственная компания, наладившая производство подобных изделий. Конечно, приходится конкурировать с вездесущими китайцами, но тут выручает качество - латвийские прессы и дробилки сделаны на совесть, по сути у них вечная гарантия - там просто нечему ломаться! По крайней мере так говорит сам Андрей!

FOTO: из личного архива Apple Press

На сегодняшний день большинство продукции идет на экспорт. Основная часть уходит в Литву, Эстонию, Германию, Францию, Италию, Англию, Россию, Америку, Австралию, Канаду и даже в Африку. Недавно компания запустила свой интернет магазин, в котором человек из любой точки мира может заказать и оплатить товар с доставкой в свой город.

Так недавно мужчина из Нигерии заказал и оплатил (! внимание одна доставка только 260 евро) латвийскую соковыжималку - не это ли история успеха?

Как Андрей видит свою компанию через 3 года?

Андрей не хочет останавливаться на достигнутом - у него грандиозные планы. Один из приоритетов запустить автоматические прессы большого объема, пастеризаторы, оборудование для розлива сока, помимо этого переехать в новое производственное помещение и обеспечить работой еще как минимум 5 латвийцев.

Мы же пожелаем, чтобы достижения «Apple Press» превзошли все ожидания владельца и почаще случались подобные истории возвращения молодежи, которая создает конкурентноспособные предприятия с крутой продукцией для всего мира!