В рейтинге богатейших россиян сменился лидер

Владимир Лисин обошел в рейтинге российских богачей Алексая Мордашова, который был на первой строчке 267 дня.

Председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин стал самым богатым россиянином по версии агентства Bloomberg, обогнав акционера «Силовых машин» Алексея Мордашова.

Как отмечает агентство, на фоне подорожания акций НЛМК 4 июня состояние Лисина выросло до $20,19 млрд. В результате в рейтинге 500 самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index бизнесмен оказался на 45-м месте.

Мордашов оказался на втором месте в списке богатейших россиян. Его состояние Bloomberg, по данным на 4 июня, оценивал в $20,18 млрд.

На третьем месте среди россиян – председатель правления Новатэка Леонид Михельсон (оценка состояния – $19 млрд).

Мордашов лидировал в списке богатейших россиян по версии Bloomberg 267 дня. Его предшественник – президент Норникеля Владимир Потанин продержался на первом месте 396 дней, пишет Bloomberg. Рекорд по продолжительности пребывания на первом месте установил Алишер Усманов. Он лидировал в рейтинге богатейших россиян 670 дней, подсчитал Bloomberg.