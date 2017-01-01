«Olainfarm» выплатит в дивидендах из прошлогодней прибыли 0,21 евро за акцию

Фармпредприятие «Olainfarm» выплатит в дивидендах из полученной в прошлом году прибыли по 0,21 евро за акцию, свидетельствует его сообщение бирже «Nasdaq Riga» о решениях, принятых во вторник собранием акционеров.

«Olainfarm» выплатит акционерам в дивидендах из прибыли 2017 года 2,958 млн евро двумя частями: 5 июля - по 0,1 евро, 4 октября - по 0,11 евро за акцию.

Остальную часть прибыли в размере 6,312 млн евро решено оставить неразделенной и направить на развитие «Olainfarm».

Акционеры приняли к сведению доклад правления о бюджете и плане работы «Olainfarm» на 2018 год, которыми неконсолидированный оборот предприятия предусмотрен в размере 96 млн евро, неконсолидированная прибыль - 10,9 млн евро, консолидированная прибыль - 11,5 млн евро.

Акционеры назначили новый состав правления предприятия. Работу в нем продолжит Ивар Годманис, а новыми членами стали Сигне Балдере-Силдедзе, Ирина Малыгина, Милана Белевич и Ивар Калвиньш.

Как сообщалось, консолидированный оборот «Olainfarm» в 2017 году достиг 122,076 млн евро - на 10,3% больше, чем в 2016 году, прибыль сократилась на 6,8% - до 10,789 млн евро.

Оборот материнского предприятия «Olainfarm» в 2017 году составил 91,713 млн евро - на 0,7% больше, чем в 2016 году, прибыль уменьшилась на 3,8% - до 9,27 млн евро.