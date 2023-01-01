Чтобы способствовать удобным и доступным покупкам, «Maxima Latvija» планирует инвестировать в расширение сети магазинов и реконструкцию 22 млн евро. Также более 1,3 млн евро будут направлены на повышение удобства клиентов через развитие касс самообслуживания, а в улучшение обслуживания будет инвестировано примерно 200 тысяч евро.

"Покупательские привычки людей меняются, и игроки рынка должны уметь предложить все более разнообразный ассортимент товаров и услуг в современной и доступной магазинной среде, соответствующей сегодняшнему ритму жизни. Следуя за тенденциями покупок и изменениями в стиле жизни, «Maxima Latvija» уже второй год заявляет о себе в новом сегменте – если в прошлом году открылся первый супермаркет «Maxima XXX» в торговом центре «Domina Shopping», то в этом году мы начали работу в сегменте магазинов малого формата (convenience), продолжая активно вкладывать в расширение опыта клиентов», - говорит председатель правления «Maxima Latvija» Андрис Вилцмейерс.

Maxima инвестирует 23 млн евро в улучшение опыта клиентов

В целом «Maxima Latvija» планирует в этом году реконструировать 15 магазинов в Риге и в регионах, а также открыть по крайней мере 5 магазинов разного формата по всей Латвии, в том числе «Maxima XXX» в центре моды и развлечений «Riga Plaza», который распахнет двери для посетителей уже на этой неделе, 7 июня, а также ряд магазинов концепции «Maxima Express».

Также с ростом объема покупок продуктов и повседневных товаров в интернете весной этого года крупнейший в Латвии интернет-магазин продуктов питания «E-maxima.lv» предпринял стратегический шаг, присоединившись к крупнейшей в Балтии платформе продажи продуктов питания в интернете «Barbora», что позволит улучшить опыт покупок не только в сети магазинов, но в интернет-среде. Чтобы обеспечить жителям еще более быстрые и эффективные заказы и получение товаров, сейчас ведется работа над тем, чтобы дополнить платформу новыми персонализированными возможностями доставки и другими решениями, которые обеспечивают современное и удобное приобретение товаров в интернете.