Ликвидация «ABLV Bank»: представители США поддержали FKTK

Представители США в вопросе ликвидации «ABLV Bank» выразили поддержку Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), сообщила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола после встречи с заместителем секретаря Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршаллом Биллингсли.

По словам министра, Биллингсли прибыл в Латвию незапланированно, чтобы узнать, как обстоят дела с ликвидацией «ABLV Bank» и приведением в порядок финансового сектора. Также представитель США встревожен убийством администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса и «агрессивной публичной кампанией» против правительства.

По словам Рейзниеце-Озолы, США не будут подсказывать Латвии, как поступать с «ABLV Bank», но заинтересованы, чтобы финансовый сектор Латвии очистился от «грязных» денег.

«США, как и мы, заинтересованы в том, чтобы деньги «ABLV Bank» были тщательно проверены, и «грязные» деньги не попали в руки мошенников. Публичные кампании последнего времени свидетельствуют о попытках влияния на решение FKTK по «ABLV Bank», но американская сторона четко заявила, что процесс должен проходить под контролем FKTK, а не самого банка», - - сообщила министр.

Биллингсли выразил тревогу происходящим в сфере неплатежеспособности, но похвалил «Rietumu banka», который, по его мнению, серьезно отнесся к задаче изменить модель бизнеса.