LTV7: Строительство башен Z-towers вдруг приостановлено

Работы по строительству многофункциональных башен Z-Towers в Риге приостановлены. Многие строители узнали об этом лишь сегодня утром, когда пришли на объект, сообщает «Русское Вещание LTV7». Генеральный подрядчик проекта компания Merks называет это нестандартной ситуацией.

Работы по строительству башен Z-Towers приостановлены ещё накануне вечером. Но работники об этом узнали сегодня утром. По словам строителя Владимира Варзулова всех работников отправили домой на неопределённое время: «Прихожу сегодня утром на работу, мне говорят — всё, заканчиваются работы. Причина в том, что хозяин этих высоток, отказался платить компании MERKS. Но говорят, что на два дня пока. Но кто-то говорит, что уже на неделю, кто-то говорит, что на месяц. Сейчас в бусы загружают материалы, строительные леса, инструменты», - рассказывает Владимир.

В компании MERKS, которая является генеральным подрядчиком проекта «латвийскому телевидению» подтвердили, что работы на объекте прекратились, и это действительно нестандартная ситуация.

Причины комментировать отказались.

«Да, работы на время были приостановлены, но они не прерваны. Мы надеемся успешно разрешить ситуацию с заказчиком и возобновить работу на объекте. Merks выполняет все свои обязательства в отношении субподрядчиков. Все обязательства и все выплаты согласно нашему договору соблюдаются», - говорит представитель MERKS Лиене Меклере-Кутсаре.

В строительстве Z-Towers, в качестве субподрядчиков участвуют более десяти компаний, и порядка пятисот работников. Как говорят в фирме AB PROJEKTS, предприятие MERKS все средства за работу перечислило, и всем работникам зарплаты выплачиваются согласно договору. Чем вызван простой — им не известно.

«Работы, вероятно, продолжатся через 2-3 дня. Сегодня была чистка объекта. Доставили наши материалы и инструменты на склады.

Завтра уже будем смотреть, когда получим информацию от генподрядчика. Если будет длительный перерыв, тогда с сотрудниками подпишем соглашение - либо они прекращают трудовые отношения, либо получат неоплачиваемый отпуск», - рассказал председатель правления AB PROJEKTS Алдис Даболс.

Заказчик проекта Z-Towers - Towers Construction Management так и не предоставили комментариев — почему работы на объекте приостановлены.