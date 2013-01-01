Экс-глава СГД: 15 тысяч евро - это еще не повод заглядывать в кошелек

Установленный в Латвии порог оборота счета физических лиц, о котором банки должны извещать Службы государственных доходов, слишком низкий, заявила в интервью передаче LNT «900 секунд» бывшая глава СГД Инара Петерсоне.

Она признала, что идея о том, что банки должны извещать СГД об обороте счетов физлиц, обсуждалась уже давно, еще в ее время, и литовская налоговая администрация пошла аналогичным путем.

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Однако в то время сумма 15 000 оценивалась иначе.

«Сейчас кажется, что 15 тыс. евро - это опоздание. Нужно было скорректировать на большую сумму - 40 или 50 тыс. евро.

Сейчас 15 тыс. евро, то есть тысяча с хвостиком за месяц, - это легально поступающая зарплата».

Правила, разработанные Минфином, предусматривают, что банки до 1 февраля следующего года подают СГД информацию о людях с оборотом на счету в одном кредитном учреждении 15 тыс. евро или больше.

Петерсоне руководила СГД с 2013-го по 2016 год.