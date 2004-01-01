«SEB banka» планирует через пять лет переехать в новое здание

«SEB banka» рассматривает возможность через пять лет переехать в новое офисное здание, сообщила агентству ЛЕTA представитель банка Кристине Мартинсоне.

В 2023 году закончится договор об аренде нынешних помещений финансового центра SEB в Валдлаучи, и «SEB banka» планирует перебраться в другое здание, к выбору которого привлек профессионалов в сфере недвижимости.

«За время с 2004 года, когда мы переехали в финансовый центр SEВ,

банк претерпел существенное развитие, поэтому уже сейчас мы планируем подыскать новый современный, удобный, просторный и уютный офис.

Нам важно, чтобы у него были современное техническое оснащение, хорошая инфраструктура, чтобы он был доступен для партнеров и клиентов банка», - отметила председатель правления «SEB banka» Иева Тетере.

В конце 2017 года в банке работали 930, а в банковской группе - 977 человек.

По сумме активов «SEB banka» - третий крупнейший банк в Латвии.