Выплаты получила треть клиентов «ABLV Bank»

Сам банк не выплачивает гарантированные государством возмещения - его работа в этом направлении ограничилась подготовкой данных о клиентах, которым положены компенсации, расчетом сумм и тем, чтобы одним махом отдать 480 млн евро Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК), что и было сделано в начале марта. КРФК передала подготовленные данные банку «Citadele» и сейчас из 480 млн компенсирует ему выплаты клиентам «ABLV». В течение трех месяцев, с 3 марта по 3 июня, «Citadele» обслужил 7507 бывших клиентов «ABLV», что составляет 35% их общего количества, выплатив в целом 171,8 млн евро или 36% от общей подлежащей выплатам суммы.