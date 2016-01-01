Суд решил взыскать с «LatRosTrans» 66,7 млн евро

Латгальский окружной суд решил взыскать с ООО «LatRosTrans» в пользу AО «Полоцктранснефть Дружба» 66 744 966 евро в связи с противоправным выкачиванием и продажей принадлежащей истцу нефти, сообщили агентству ЛETA в суде.

С ООО «LatRosTrans» решено взыскать также госпошлину (66 883 евро) и судебные издержки (49 800 евро). В остальной части иск отклонен.

Как ранее отметил председатель правления «Vitol Baltics» Роберт Киркупс, решение суда по этому делу важно не только для предприятия, но и в вопросе о том, кому же принадлежат оставшиеся в Латвии с советских времен активы.

AО «Полоцктранснефть Дружба» подало в суд иск, так как считает своей собственностью технологическую нефть, находящуюся в принадлежащих «LatRosTrans» нефтепроводах.

Как сообщалось, в 2017 году оборот «LasRosTrans» составил 10,025 млн евро - на 4,4% меньше, чем в 2016 году, прибыль выросла на 81,2% - до 1,746 млн евро. В прошлом году предприятие транспортировало по магистральным трубопроводам 3,4 млн тонн нефтепродуктов - на 6% меньше, чем в 2016 году.

«LasRosTrans» обеспечивает транспортировку дизтоплива по магистральным нефтепродуктопроводам Полоцк-Вентспилс и Полоцк-Мажейкяй на территории Латвии.

Владельцами «LatRosTrans» являются «Ventspils nafta» (66%) и российская компания «Транснефтепродукт» (34%).