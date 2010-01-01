Уголовное дело бывшего начальника «неотложки» Плориньша передано в суд

Прокуратура передала в суд Рижского района уголовное дело, по которому бывший начальник Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Арманд Плориньш обвиняется в должностных преступлениях в обеспечении СНМП автомашинами.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Айга Эйдука, не называя имен, сообщила агентству ЛETA, что бывшему руководителю СНМП предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного закона: об уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, вызвавшем тяжелые последствия, и о невыполнении обязанностей государственного должностного лица.

Прокуратура считает, что в результате невыполнения обязанностей государственному бюджету был причинен ущерб в размере 1,2 млн евро, а в результате уклонения от уплаты налогов - примерно 26 тыс. евро.

Расследованием сначала занималось Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК). Против предпринимателя, владельца «Ригас санитара транспорта аутобазе» Адыгезала Мамедова дело было выделено в отдельный процесс.

Первоначально БПБК подозревало и руководителя Рижского регионального центра СНМП Семена Штриха, но он умер, и дело против него было прекращено.

Заключенный СНМП договор об обеспечении машинами был благоприятен для конкретной частной фирмы. За подержанные машины государство платило как за новые. «Ригас санитара транспорта аутобазе» обеспечивала СНМП автомашинами с 2010 по 2015 год.