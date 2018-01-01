В июле вырастут тарифы на газ

С 1 июля 2018 года немного повысятся тарифы на природный газ для домохозяйств, свидетельствует объявление АО «Латвияс газе» в официальном издании «Латвияс вестнесис».

Если потребление газа домохозяйством составляет до 500 кубометров в год, тариф на его использование в качестве топлива (включая акцизный налог и налог на добавленную стоимость) с 1 июля составит 0,77 евро за кубометр, то есть повысится почти на 10%.

Для домохозяйств с потреблением газа от 500 до 25 000 кубометров в год тариф (включая акцизный налог и налог на добавленную стоимость) составит 0,47 евро за кубометр или 0,04 евро за кВт/ч, то есть почти на 17% больше.

Тарифы на природный газ для пользователей с потреблением до 25 тыс. кубометров в год меняются дважды в год - 1 января и 1 июля.

Как сообщалось, с 3 апреля 2017 года в Латвии действует открытый рынок газа. Юридическим лицам до 15 июня прошлого года необходимо было выбрать поставщика природного газа и заключить с ним новый договор. Если такой договор не был заключен, то до 1 июля 2017 года юридические лица получали природный газ от действующего поставщика по действующим дифференцированным конечным тарифам, а после 1 июля - по установленной Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ) цене в рамках последней гарантированной поставки плюс 20%.

Домашним хозяйствам необязательно выбирать нового поставщика или покупать природный газ по рыночной цене. Если домохозяйства продолжат покупать газ у имеющегося поставщика, они как связанные потребители будут получать его по установленной КРОУ цене.

«Латвияс газе» обязано поставлять природный газ связанным потребителям по регулируемой цене до 2019 года.