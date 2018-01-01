Пятница, 8 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА

В июле вырастут тарифы на газ

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Lita Krone / LETA

С 1 июля 2018 года немного повысятся тарифы на природный газ для домохозяйств, свидетельствует объявление АО «Латвияс газе» в официальном издании «Латвияс вестнесис».

Если потребление газа домохозяйством составляет до 500 кубометров в год, тариф на его использование в качестве топлива (включая акцизный налог и налог на добавленную стоимость) с 1 июля составит 0,77 евро за кубометр, то есть повысится почти на 10%.

Для домохозяйств с потреблением газа от 500 до 25 000 кубометров в год тариф (включая акцизный налог и налог на добавленную стоимость) составит 0,47 евро за кубометр или 0,04 евро за кВт/ч, то есть почти на 17% больше.

Тарифы на природный газ для пользователей с потреблением до 25 тыс. кубометров в год меняются дважды в год - 1 января и 1 июля.

Как сообщалось, с 3 апреля 2017 года в Латвии действует открытый рынок газа. Юридическим лицам до 15 июня прошлого года необходимо было выбрать поставщика природного газа и заключить с ним новый договор. Если такой договор не был заключен, то до 1 июля 2017 года юридические лица получали природный газ от действующего поставщика по действующим дифференцированным конечным тарифам, а после 1 июля - по установленной Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ) цене в рамках последней гарантированной поставки плюс 20%.

Домашним хозяйствам необязательно выбирать нового поставщика или покупать природный газ по рыночной цене. Если домохозяйства продолжат покупать газ у имеющегося поставщика, они как связанные потребители будут получать его по установленной КРОУ цене.

«Латвияс газе» обязано поставлять природный газ связанным потребителям по регулируемой цене до 2019 года.

1 Комментарий