«Мы хотим петь, танцевать и праздновать, а не заниматься производством»

Условия в Европе нужно согласовать так, чтобы они были благоприятны для наших фермеров, сказал Dienas Bizness председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Эдгар Трейбергс.

Сейчас начинается борьба за общую сельскохозяйственную политику в следующем периоде планирования. Мы видим, что планируется увеличение прямых дотаций на 13,6 %. Это означает 202 евро за гектар, сейчас 160 евро, а начинали мы с 39 евро за гектар. Этого удалось добиться, потому что чиновники, премьер и министр земледелия много встречались с еврокомиссаром Хоганом и сумели его убедить. Приятно также, что все страны Балтии имеют единую позицию.

Должна ли быть больше поддержка малых хозяйств и меньше - крупных хозяйств?

Об этом много говорится, но ставки уже и сейчас разные. 20% крупных хозяйств получают 80% помощи, но они же и обрабатывают 80% земли. Есть две группы крупных хозяйств - с полями рапса и зерновых и с животными, последние обеспечивают много рабочих мест. Многие хозяева начинали с малого, и не надо упрекать их в том, что они выросли. Я знаю биологические хозяйства, продукции которых я не вижу - полагается ли им поддержка?

Должны ли сами страны ЕС устанавливать ограничения?

С ограничениями нужно быть внимательными. Европа может дать право выбора, но затем потребует выполнения целей, и, если цели не достигнуты, деньги придется возвращать. Лучше синица в руке, чем журавль в небе! Надо упомянуть и другие отрасли, где принимаются регламенты ЕС. Мне не кажется нормальным, что мы не можем использовать третью часть лесов. Они должны гнить? Это по желанию «зеленых». В моей волости из-за пяти, шести сизоворонок нельзя использовать сотни гектаров леса. Надо понять - мы должны производить деньги. Мы хотим петь, танцевать и праздновать, а заниматься производством не хотим.

Здесь нужно говорить и о нехватке рабочей силы. Я не понимаю Министерство экономики, которое говорит, что ввозить надо квалифицированных людей. Такие люди есть в Латвии, а нам нужна дешевая рабочая сила. Как говорят рыбообработчики, наши люди должны быть начальниками цехов, а те, кто отрезает рыбам головы, пусть будут иностранцами. Нужно ввозить рабочих, потому что работать некому. Мы, фермеры, поддерживаем ввоз рабочих на три месяца. Нужно уменьшить бюрократию в этом процессе. Нам непонятно, почему гастарбайтеру нужно платить среднюю зарплату в стране. Пусть он получает то, что заработал. Если он захочет работать, он заработает.

Один из вызовов будущего - среда и климат. Что надо делать, чтобы не сокращалось производство?

Фермеры должны думать о культурах, которые требуют меньше выбросов. Об утилизации навоза и станциях биогаза. У нас большие лесные ресурсы, и народ беспокоится, что их вырубают. На самом деле ресурсы растут не только по объему, но и по качеству. Надо больше думать, как разъяснить обществу вырубку леса.

Общество обеспокоено и использованием пестицидов, по которому мы опережаем соседей.

Есть крупные хозяйства, которые без них не могут обойтись. Мы поддерживаем позицию, что пестициды нельзя использовать перед сбором урожая. Все должно быть соразмерно, чтобы растения получали необходимое. Чтобы, запретив одно средство защиты растений, мы не стали импортировать другое. На фрукты и ягоды мы используем этих средств в восемь раз меньше, чем другие страны, потому что крестьяне не могут себе их позволить из-за дороговизны.

Проблемный вопрос, касающихся всех крестьян - это КОЗ. Устраивают ли вас запланированные изменения?

Только частично. Мы договорились, что подключение можно возобновлять, и это преимущество для тех, у кого они сезонные. Но это не решает проблему для всего народного хозяйства. Нужно снять бремя КОЗ с потребителей, и сделать это разумно, чтобы государству не пришлось платить еще больше за судебные тяжбы.