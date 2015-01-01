До конца мая «Viada Baltija» вложило в перестройку АЗС 1,2 млн евро

До конца мая АО «Viada Baltija» вложило в перестройку автозаправочных станций (АЗС) 1,2 млн евро из запланированных на этот год инвестиций в размере 4-8 млн евро, сообщил агентству ЛETA председатель правления «Viada Baltija» Ромас Турлинскас.

В этом году открыты АЗС «Viada» нового дизайна «Адажи», «Буллю», «Маскавас». Сейчас реконструируется АЗС «Дарзциема», вскоре начнется перестройка АЗС в Резекне и Екабпилсе.

Предприятие планирует до сентября ввести единый бренд «Viada» на всех 70 управляемых им АЗС, включая те, что до сих пор действовали под брендом «LUKoil». Будут построены также новые газозаправочные станции и новые автомойки.

Предприятие планирует в этом году принять 50 новых работников.

Во время перестройки АЗС модернизируется их технологическое обеспечение и оборудование.

Оборот «Viada Baltija» в 2017 году составил 135,106 млн евро - почти на 37% больше, чем в 2016 году, убытки - 227 742 евро.

Основной капитал учрежденного в 2015 году АО «Viada Baltija» - 535 500 евро.