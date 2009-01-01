В Адажи построят фабрику печенья на 200 рабочих мест

Предприятие по производству кондитерских изделий и соленых закусок ООО «Orkla Confectionery & Snacks Latvija» намерено расширить производство печенья, построив новую фабрику на 200 рабочих мест, сообщили агентству ЛЕТА в компании.

Фабрика будет расположена в Адажи, рядом с новой фабрикой «Laima». Она будет специализироваться только на производстве печенья и вафель и станет крупнейшим производством такого профиля в странах Балтии и Скандинавии. Планируется, что работу новая фабрика начнет в конце 2022 года.

«Это важное событие для пищевой промышленности Латвии, которое означает беспрецедентные инвестиции и объемы производства»,

- заявил председатель правления «Orkla Confectionery & Snacks Latvija» Томс Дидрихсонс.

На новую фабрику в Адажи будет перенесено производство не только печенья «Selga», вафель и пипаркукас, но и печенья, которое в настоящее время производится в шведском городе Кунгельв. Таким образом, в Латвии будут выпускаться печенье и вафли для всей Скандинавии и стран Балтии.

Нынешняя фабрика «Staburadze» на ул. Артилерияс в Риге продолжит производство тортов, зефира «Laima» и продукции «Pedro».

Предполагается, что инвестиции «Orkla Confectionery & Snacks Latvija» в новую фабрику составят несколько десятков миллионов евро.

«Orkla Confectionery & Snacks Latvija» основано в 2009 году и до конца 2015 года было известно как «NP Foods». Основной капитал компании составляет 40,24 млн евро. Предприятие производит продукцию торговых марок «Laima», «Selga», «Staburadze», «Адажу чипсы», «Taffel the Original Snacks» и «Pedro» и экспортирует продукцию почти в 30 стран. На предприятиях компании работают более 1 000 человек.