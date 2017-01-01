Совладелец «ABLV Bank» Бернис подал в полицию заявление на Римшевича за клевету

Совладелец и бывший председатель правления «ABLV Bank» Эрнест Бернис подал в полицию заявление за клевету на подозреваемого во взяточничестве президента Банка Латвии Илмара Римшевича. Об этом Бернис сообщил во вторник в программе Латвийского телевидения «1 к 1».

«Как вы полагаете, откуда взялось сообщение (учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями) «FinCEN»? Без предварительных консультаций с кем-либо в Латвии? Сложно поверить, что подобный доклад «FinCEN» вдруг упал с луны», - сказал Бернис. По его мнению, «FinCEN» при подготовке сообщения консультировалось с представителями Латвии.

По словам Берниса, у него есть серьезные подозрения о том, не были ли известны действия американского учреждения неким лицам в Латвии, которые ждали возможности перенять ликвидацию банка. Этим, по его мнению, объясняются трудности с утверждением плана самоликвидации «ABLV Bank».

Бернис также сообщил, что Римшевич в свое время делал ему намеки о сотрудничестве, хотя не уточнил, о каком именно сотрудничестве идет речь.

В то же время совладелец «ABLV Bank» отрицал, что намеки касались взяток.

Как сообщалось, Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) вчера поддержала план самоликвидации «ABLV Bank» и утвердила также всех четырех предложенных банком ликвидаторов.

В соответствии с законом о кредитных учреждениях, самоликвидацию банка осуществляют один или несколько ликвидаторов. Рассматривая поданный банком план самоликвидации, КРФК оценила кандидатов и пришла к выводу, что они сумеют обеспечить принятие объективных и независимых решений, а также не выявила конфликта интересов.

В команду ликвидаторов банка входят присяжный адвокат, администратор неплатежеспособности Элвийс Веберс, эксперт по недвижимости и финансам Андрис Ковальчук, присяжный адвокат, ведущий партнер латвийского бюро «Sorainen» Эва Берлаус и эксперт по корпоративным финансам Арвид Костомаров.

К процессу планируется привлечь и международную аудиторскую компанию «Ernst&Young».

В ближайшие дни КРФК подготовит проект решения об аннулировании лицензии кредитного учреждения «ABLV Bank» и подаст его в Европейский центральный банк. В течение трех дней после аннулирования лицензии ликвидаторы должны опубликовать сообщение о самоликвидации в «Латвияс Вестнесис», и этот день станет началом трехмесячного срока для заявления требований кредиторов.

«ABLV Bank» подал КРФК план самоликвидации 5 марта. 26 февраля в целях защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации «ABLV Bank» на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.

Проблемы банка начались после заявления учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями («FinCEN») о планируемых санкциях против «ABLV Bank» за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Также «FinCEN» заявила, что руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.