Ликвидация «ABLV Bank»: Зачем Латвия отчитывается перед США?

Цель Латвии - восстановить финансовую репутацию и вернуть расчеты в долларах США, поэтому процессу самоликвидации «ABLV Bank» государство уделяет усиленное внимание, заявил на телеканале LNT премьер-министр Марис Кучинскис.

Он подчеркнул, что заявления США о «ABLV Bank» стали серьезным потрясением для финансовой системы Латвии, от которого ей еще долго придется оправляться. В таких условиях согласование процесса самоликвидации банка продлилось доcтаточно долго, так как было необходимо обеспечить контроль государства за ним.

Так как целью Латвии является возвращение долларовых расчетов, подробная информация о процессе предоставляется американской стороне,

в частности, посетившему Латвию на прошлой неделе заместителю секретаря Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршаллу Биллингсли.

«Самоликвидация банка - достаточно простой процесс: банк сам принимает решение, а мы можем не беспокоиться, но в наших интересах - следить за процессом», - пояснил ситуацию премьер-министр. Он пообещал, что государство проверит все денежные переводы из «ABLV Bank» в процессе его ликвидации.

В целом, если говорить о сфере неплатежеспособности, премьер видит улучшения, так как из этой системы уже исключены более 100 администраторов, она очищается, улучшается законодательство.

По сравнению с ситуацией, когда ликвидировался «Trasta komercbanka», премьер-министр видит улучшения, так как этот банк «фактически был разворован».