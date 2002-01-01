«Мы ни в чем не виноваты!»: Совладелец Vairāk saules расскажет, кто заказал у них обыски

Латвийское общество ресторанов, Латвийская конфедерация работодателей (ЛКРД) и сеть ресторанов «Vairаk saules» в среду проведут пресс-брифинг, на котором расскажут об обысках в ресторанах сети.

Пресс-брифинг состоится в 14.00 в ресторане «Vairāk saules» на ул. Дзирнаву, 60, в Риге. На нем будет предоставлена информация не только об обысках, но и готовности общества ресторанов и работодателей защищать репутацию честных предпринимателей.

В пресс-брифинге примут участие президент Латвийского общества ресторанов и совладелец винного бара «Garage» Янис Йензис, гендиректор ЛКРД Лига Меньгелсоне и совладелец «Vairаk saules» Андрис Тионс.

Полиция провела обыски в ресторанах и офисе «Vairāk saules» по подозрению во вмешательстве в работу кассовых аппаратов, в результате чего государству мог быть причинен ущерб в размере 1,5 млн евро, во вторник, 12 июня.

Совладелец сети ресторанов Эндийс Берзиньш заявил порталу общественных СМИ lsm.lv, что вмешательства в работу кассовых аппаратов не было и обыски проводились необоснованно.

Государственная полиция комментариев по поводу обысков не дает.

ООО «Vel vairak saules», которому принадлежат рестораны, основано в 2002 году, его основной капитал составляет 2800 евро. В прошлом году предприятие работало с оборотом 4,715 млн евро, его убытки составили 216 122 евро.