«Vairаk saules» ответили на обвинения: «Мы не мошенники! Зачем это шоу?»

Во вторник, 12 июня, Госполиция провела обыски в сети ресторанов «Vairаk saules», а в среду правоохранительные органы сообщили, что задержаны четверо. Реагируя на происходящее, Латвийское общество ресторанов, Латвийская конфедерация работодателей (ЛКРД) и сеть ресторанов «Vairаk saules» провели пресс-брифинг, на котором рассказали свою точку зрения.

В брифинге приняли участие совладелец винного бара «Garage» Янис Йензис, гендиректор ЛКРД Лига Меньгелсоне и совладелец «Vairаk saules» Мартиньш Калниньш. Предприятие отрицает мошенничество и вмешательство в работу кассовых аппаратов.

Йензис сказал, что удивляет то, как был произведен обыск. Прозвучали и теории заговора о происках конкурентов, однако он надеется, что эти слухи не подтвердятся.

Общество ресторанов уже выступало с заявлением, что в Латвии очень высокое налоговое бремя, третье по Европе, и это именно то, что не позволяет отрасли быть «белой» и работать чисто. Мечта ресторанов выйти в белую зону, поэтому начато сотрудничество с СГД, Министерством финансов, чтобы работать над решениями по понижению НДС.

«Vairаk saules» член общества, что доказывает готовность сети работать законно. В ресторанах уже поставлены новые кассовые системы. То, как обыск был произведен, нанесло урон репутации!

Йензис выразил надежду, что государство поймет специфику отрасли.

Меньгелсоне также отметила, что неприятно удивлена ситуацией и подчеркнула, что отрасль открыта к улучшениям, а не прячется головой в песок.

Сеть «Vairаk saules» достойна большего уважения, ведь предприятие ранее всегда активно выступало и открыто обсуждало проблемы в отрасли.

Совладелец предприятия признал, что обыск прошел в цеху, в офисе, у физических лиц, связанных с компанией. Во время обысков изъяты компьютеры, телефоны, другие носители информации.

По словам Берзиньша, владельцам предприятия нечего скрывать, и предприятие никогда не вмешивалось в работу кассовых аппаратов и не собирается этого делать.

Он добавил, что сейчас работа отобрана у 200 сотрудников ресторанов и в следствии этого компания не может платить налоги в размере 100 000 евро в месяц.

Убытки на данный момент уже составляют 25 000 евро.

Другой совладелец «Vairаk saules» Мартиньш Калниньш подчеркнул, что обыск следует расценивать как несоразмерное действие. «Нам непонятно, зачем потребовалось это шоу», - сказал он. Также он извинился перед клиентами и работниками предприятия, которым пришлось пережить обыск, и повторил, что не признает инкриминируемые нарушения.

Как ранее сообщал Русский TVNET, Госполиция по подозрению на вмешательство в работу кассовых аппаратов в ресторанах «Vairаk saules» задержала четырех человек, сообщил агентству ЛЕТА заместитель начальника управления криминальной полиции Рижского регионального управления полиции Игорь Томашев.

В конце мая начат уголовный процесс по двум статьям Уголовного закона - о нарушении правил ведения бухгалтерии с корыстными целями и о незаконных действиях с системой автоматизированной обработки данных.

Полиция подозревает, что бухгалтерские данные в сети ресторанов искажались уже с 2016 года. В кассовых аппаратах указывались доходы меньше, чем реальные.

Уголовный процесс начат на основании заявления и информации, имеющейся в распоряжении полиции. Ущерб, нанесенный государству, может составлять около 1,5 млн евро.

Четверо задержанных связаны с сетью ресторанов и пока не находятся в статусе подозреваемых, меры пресечения к ним также пока не применены.

Полиция провела 34 обыска в офисах, ресторанах и по месту жительства людей. Изъяты документы, носители данных, кассовые аппараты.

Полиция сотрудничала в этом деле со Службой государственных доходов (СГД), но во вторник следственные действия с СГД не были согласованы. Только после экспертизы можно будет сказать, использовалась ли в данном случае та же преступная схема, что и в ресторанах «Gan Bei».

Как сообщил агентству ЛЕТА совладелец ресторанов «Vairаk saules» Эндийс Берзиньш, среди задержанных - Марика Витолиня, владелица обслуживающей компьютерную систему ресторана компании, которая в отчете предприятия за прошлый год указана как главный бухгатлер. Задержан руководитель отдела поставок, имени которого Берзиньш не назвал.

На вопрос, есть ли среди задержанных член правления владеющей сетью ресторанов компании ООО «Vеl vairаk saules» Андис Осис, Берзиньш ответил отрицательно, пояснив, что Осис вместе с ним находится сейчас в Финляндии. На вопрос о других задержанных Берзиньш ответил, что ему ничего не известно.

Вопрос о дальнейшей работе ресторанов полиция не рассматривает.