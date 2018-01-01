Неконституционность КОЗ: суд отказал в возбуждении дела по иску генпрокурора

В КС агентству ЛЕТА подтвердили эту информацию.

Калнмейерс рассказал Латвийскому радио, что в понедельник получил постановление КС об отказе в возбуждении дела. «Суд счел юридическое обоснование недостаточным», - сказал он.

Как сообщалось, в апреле Калнмейерс подал в КС иск о неконституционности системы КОЗ.

Прокуратура оценила соответствие норм закона о рынке электроэнергии Конституции Латвии, и по итогам оценки генпрокурор подал в КС иск о признании не отвечающей Конституции установленной законом о рынке электроэнергии для всех латвийских конечных потребителей электроэнергии обязанности покрывать расходы публичного торговца.

Генпрокурор сослался на две статьи Конституции - о том, что все люди в Латвии равны перед законом и перед судом, и что права человека реализуются без какой бы то ни было дискриминации, а также о том, что право на собственность может быть ограничено только законом.

Партии правящей коалиции поддержали намерение сформировать рабочую группу, которой поручено до 1 августа 2018 года подготовить оценку влияния КОЗ и системы субсидированной электроэнергии на народное хозяйство и предложения по отмене КОЗ.

После того как стало известно, что ряд когенерационных электростанций не отвечает требованиям правил Кабинета министров, Минэкономики, помимо усовершенствования нормативной базы, проводит аудит, чтобы дать оценку действиям учреждений и предприятий и законности принятых решений.

Министерство также разработало правила, которые предусматривают существенное усиление контроля с целью предотвращения мошенничества в сфере КОЗ.