Чудеса: план бюджетных доходов за пять месяцев выполнен на 101%

За первые пять месяцев этого года поступления в бюджет составили 3,8 млрд евро, что на 377,94 млн евро или 11% больше, чем за тот же период 2017 года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов.

Таким образом, план бюджетных доходов за пять месяцев выполнен на 101%.

Существенно перевыполнен план по подоходному налогу - по сравнению с январем-апрелем 2017 года его поступления увеличились на 44,24 млн евро или 24,1%.

На выполнение плана налоговых поступлений существенно повлияли и доходы от дивидендов за использование государственного капитала - по сравнению с тем же периодом 2017 года они увеличились на 73,45 млн евро или 61,8%.

Поступления налога на добавленную стоимость выросли на 74,57 млн евро или 8,9%, подоходного налога с населения - уменьшились на 17,18 млн евро или 2,6%, что связано с введением дифференцированного необлагаемого минимума.

Немного от плана отстают поступления обязательных взносов социального страхования, тем не менее по сравнению с январем-апрелем 2017 года они увеличились на 148,02 млн евро или 13,5%.

Также не выполнен план по поступлениям акцизного налога, однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года его поступления увеличились на 39,85 млн евро или 11,5%.