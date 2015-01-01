Основной капитал «Латвияс валстс межи» увеличен на 15,488 млн евро

Основной капитал LVM увеличен вложением в него прибыли в размере 15 488 538 евро путем закрытой эмиссии 15 488 538 именных акций с правом голоса номинальной стоимостью 1 евро. Владелец всех новых акций - государство.

До увеличения оплаченный основной капитал LVM составлял 292 374 608 евро.

В 2017 году оборот LVM составил 275,83 млн евро - на 7,4% больше, чем в 2016 году, прибыль увеличилась на 28,8% - до 65,208 млн евро.

Владелец LVM - Латвийское государство, держатель акций - Министерство земледелия.