Клиенты приходят в рестораны Vairāk Saules с подарками

После нескольких дней принудительного перерыва рестораны Vairāk saules возобновили работу. После случая с Vairāk saules общество ищет параллели с делом «Gan Bei» четыре года назад. Полиция не может в настоящий момент сказать, аналогичен ли случай Vairāk saules.

Это будет ясно после экспертизы. Однако уже сейчас понятно, что случаи не одинаковы ни по предъявленным обвинениям, ни по действия полиции.

В случае Vairāk saules, как и в случае Gan Bei обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 217 Уголовного закона - о нарушении правил ведения бухгалтерии и статистической информации, если это сделано с корыстной целью. Дополнительно Vairāk saules предъявлено обвинение в создании помех автоматизированной системе данных и незаконных действиях с информацией, находящейся в этой системе.

Gan Bei было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 218 – уклонение от уплаты налогов в организованной группе.