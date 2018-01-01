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Банк Латвии выпустит серебряную коллекционную монету, посвященную Саду судеб

LETA
Фото: Latvijas Banka

Банк Латвии в пятницу, 22 июня, выпустит серебряную коллекционную монету, посвященную Саду судеб, сообщили агентству ЛETA в пресс-службе центробанка.

На аверсе монеты изображен вымытый водами Даугавы на ее берегу возле Кокнесе природный амфитеатр Сада судеб, внизу справа полукругом размещена надпись «Liktendarzs 2018», на реверсе - отражение лиц людей в серебре.

Авторы дизайна монеты - художницы Франческа Кирке и Лигита Францкевича. Монета отчеканена на нидерландском монетном дворе «Koninklijke Nederlandse Munt».

Стоимость монеты в кассах Банка Латвии и на портале e-monetas.lv - 50 евро, максимальный тираж - 3000 экземпляров.

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