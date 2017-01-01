Кредиторы «ABLV Bank» могут заявлять требования

Кредиторы ликвидируемого «ABLV Bank» могут заявлять свои требования, свидетельствует сообщение в официальном издании «Latvijas Vеstnesis».

Требования кредиторов и других лиц, а также другие претензии можно подавать ликвидаторам «ABLV Bank» в течение трех месяцев со дня публикации сообщения.

В требовании необходимо указать его основание и размер, а также предъявить идентификационные документы.

После получения всех заявок кредиторов они будут проверяться не менее трех месяцев, после чего будут составлены списки кредиторов.

Таким образом,

выплаты вкладчикам «ABLV Bank» с остатком вкладов более 100 тыс евро могут начаться в декабре 2018 года.

В банке подчеркнули, что выплата денег кредиторам будет тщательно контролироваться, в том числе со стороны аудиторской фирмы и Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК).

Как сообщалось, КРФК разрешила «ABLV Bank» проводить контролируемый процесс самоликвидации.

Планируется, что процесс ликвидации банка продлится примерно пять лет.

Обязательства по отношению к ликвидируемому банку должны выполняться, как и ранее.

С началом самоликвидации совет и правление банка лишаются своих полномочий, а органом, принимающим решения, становится ликвидационный комитет в составе четырех ликвидаторов.

В команду ликвидаторов банка входят присяжный адвокат, администратор неплатежеспособности Элвийс Веберс, эксперт по недвижимости и финансам Андрис Ковальчук, присяжный адвокат, ведущий партнер латвийского бюро «Sorainen» Эва Берлаус и эксперт по корпоративным финансам Арвид Костомаров.

Проблемы банка начались после заявления учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями («FinCEN») о планируемых санкциях против «ABLV Bank» за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Также «FinCEN» заявила, что руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.