Из-за нового порядка декларирования налогов бухгалтерам снова грозит перегрузка

Новый порядок декларирования подоходного налога с предприятий (ПНП) в середине июля обещает доставить дни полные переживаний как для предпринимателей, так и для поставщиков бухгалтерских услуг. В соответствии с изменениями в законе в дальнейшем предприятия должны подавать декларацию ежемесячно, поэтому драматически возрастет объем работы у бухгалтеров, а также клиенты предприятий внешнего бухгалтерского обеспечения должны считаться с более длительным временем выполнения заказа. В свою очередь предприятиям, которые только рассматривают привлечение компаний внешнего бухгалтерского обеспечения, стоит поторопиться с заключением договора, поскольку поставщики услуг опасаются, что не смогут обслуживать всех заказчиков.

Если ранее нужно было подавать отчет о ПНП раз в год, то теперь предприятия должны будут каждый месяц подсчитывать доходы и расходы, чтобы рассчитать размер налога, оплачиваемого государству. Так же как в начале года с реформой заработной платы, из-за изменений в декларировании ПНП во второй половине лета у бухгалтеров будет полно работы с новой декларацией. Уже сейчас можно с уверенностью прогнозировать, что будет много неясностей относительно оправданных расходов.

Руководитель предприятия внешнего бухгалтерского обеспечения «Accounting Latvia» Илона Маркунайте уверена, что налоговые отчеты каждого клиента будут поданы в срок и в соответствии с требованиями качества, однако не скрывает, что составление декларации о ПНП займет существенное количество времени и создаст определенные сложности в деятельности организации в целом.

«Вплоть до июня текущего года никому не была доступна форма декларации, в публичном пространстве звучали различные неполные объяснения, должна сказать, что даже предположения о том, как и что будет на самом деле. В результате такого введения изменений с опозданием очень многим бухгалтерам и поставщикам внешнего бухгалтерского обеспечения не была дана возможность рассчитать потребление человеческих ресурсов для составления новой декларации о ПНП.

Только сейчас мы можем оценить, какая дополнительная работа ожидается в июле и в последующие месяцы, но за столь короткое время выбрать и нанять квалифицированных и знающих специалистов просто невозможно.

Все это исключительно из-за сложного, неоднозначного, непрерывно меняемого и изменяющегося законодательства, которое к исполнителям реальной работы попадает в самый последний момент», - новый порядок критически оценивает руководитель «Accounting Latvia» Илона Маркунайте.

Специалист прогнозирует, что объем работы у каждого бухгалтера существенно возрастет, и в течение какого-то времени также исправление деклараций будет следовать одно за другим. Поэтому представителисистемы бухгалтерского учета и корпоративного управления в Латвии «Tildes Jumis» призывают предпринимателей не откладывать заполнение декларации на последний момент.

«Для работающих в сфере бухгалтерского учета работа становится все сложнее, ее труднее планировать и объем работы постоянно растет. Нам, как разработчикам системы бухгалтерского учета, кажется неприемлемым настолько стремительное введение норм закона, что существенно осложняет как работу наших клиентов, так и нашу разработку в долгосрочной перспективе. О том, что есть много неясностей, свидетельствует и наш недавно состоявшийся семинар о ПНП, который прослушало более 1000 слушателей. Это также влияет на распорядок дня предпринимателей. Для подготовки деклараций необходимо заранее подготовить необходимую информацию и постараться максимально облегчить работу бухгалтеров. В этих условиях возрастает роль качественного бухгалтерского программного обеспечения, соответствующего требованиям закона, поскольку оно помогает быстрее, удобнее и правильнее собирать необходимые данные для декларации», – пояснил руководитель развития бизнеса «Tildes Jumis» Виестурс Слайдиньш.