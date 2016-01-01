Латвийские Herkuless, Hercogs и Īsta saimniece завоевывают Среднюю Азию и Ближний Восток

«Нам еще предстоит завоевать рынки Средней Азии и Ближнего Востока. Хотя мы уже отправляем туда очень большие объемы продукции, потенциал все еще огромный», - сказала она.

Имеется потенциал реализации продукции и в Европе, но в этом регионе большая конкуренция, так как он удобен и близок и другим производителям, в том числе с точки зрения транспортных позиций.

Удельный вес экспорта в обороте Rīgas dzirnavnieks составляет 40%, а в будущем его планируется увеличить, сохранив при этом местный рынок. «Мы не хотели бы зависеть только и исключительно от экспорта, потому что он очень чувствителен и к колебаниям курса валют, и к различным событиям в мире», - отметила Скудра.

В экспорте важно дифференцировать рынок, подчеркнула она.

«Нам важно не зависеть от одного рынка. Наша экспортная команда ездит и в Африку, и на Ближний Восток, и в Азию, и в Европу, все это - доходные рынки», - сказала Скудра.

Rīgas dzirnavnieks реализует продукцию более чем в 20 странах мира. Главные экспортные продукты предприятия - овсяные хлопья, овсяная и пшеничная мука. Недавно предприятие начало реализацию продукции на новом рынке сбыта - в Непале.

Как сообщалось, в прошлом финансовом году (с 1 июля 2016 года до 30 июня 2017 года) оборот Rīgas dzirnavnieks составил 23,878 млн евро, прибыль - 726 947 евро.

Предприятие производит хлопья, крупы, каши и мучные смеси марок Herkuless, Hercogs и Īsta saimniece.