Спустя 23 года на рынке, компанию Skonto būve признают неплатежеспособной?

В Земгальский окружной суд в Елгаве подано заявление о признании неплатежеспособности строительной компании ООО Skonto būve, сообщается на сайте Администрации неплатежеспособности.

Заявление в суд подало предприятие по утилизации отходов ООО «Eko osta». Претендентом на должность администратора процесса неплатежеспособности Skonto būve является Гунтар Бирсанс.

Суд планирует рассмотреть заявление о признании неплатежеспособности Skonto būve 2 июля.

По данным Firmas.lv, предприятие Skonto būve зарегистрировано в 1995 году, его основной капитал составляет 4 270 393 евро. 95% капитала принадлежат ООО Skonto Construction (ранее Grif 1), которым опосредованно владеет Гунтис Равис, 5% - ООО M investīciju fonds.

Оборот компании в финансовом году, который длился с 1 ноября 2015 года по 31 октября 2016 года, составил 31,149 млн евро, что в 3,9 раза меньше, чем в предыдущем финансовом году. Прибыль Skonto būve уменьшилась в 4,1 раза до 1,479 млн евро. Результаты прошлого финансового года пока не обнародованы.

Предприятие Eko osta зарегистрировано в 1999 году, его основной капитал составляет 2 161 737 евро. Крупнейшим участником предприятия является Андрей Лашков (95%). В 2016 году 'Eko osta работало с оборотом в размере 4,185 млн евро, что на 5,9% меньше 2015 года, а прибыль компании уменьшилась в 2,1 раза до 173 568 евро. Результаты деятельности за прошлый год пока не обнародованы.