Шеф «Vairāk saules»: будет гора обоснованных исков, которыми мы завалим полицию

Владелец «Vairāk saules» Эндийс Берзиньш ответил на вопросы TVNET по факту обысков в ресторанах, указал на необоснованные факты и обвинения. Рассказал, в чем «беспрецедентность» действий полиции в отношении «Vairāk saules» и что тревожит бизнесмена, а также о нежелании вступать на тропу войны с полицией.

Все интервью на латышском языке смотрите на видео.

«Обьем исков с нашей стороны астрономический, там будет уйма заявлений, сейчас все юридически оформляется».

«Хочу ответить на информацию, прозвучавшую в передаче Aizliegtais paņēmiens будто бы наш бухгалтер не сотрудничает с полицией. Она звонила вчера мне, она плакала в трубку, не понимает что же происходит: все документация, протоколы у полиции, все коды, все доступы, ну все-все у них! И если с точки зрения полиции позиция «отказ от сотрудничества» - это отказ от признания своей вины... Тогда да, с этой точки зрения мы сотрудничать не будем».

«Официальное обвинение, которое нам предъявлено - мы украли полтора миллиона, вмешиваясь в работу наших кассовых аппаратов. Я не понимаю откуда взяты эти цифры. Почему не миллион или не три? Абсурд».

«Относительно конкуренции с «Čili pica» : идет абсолютно здоровая конкуренция, мы никого не подкупали, никого не уговаривали. В этом году мы открылись в двух торговых центрах - Mols и Damme. Мы просто предложили более высокую арендную плату, это нормальные рыночные отношения. Ты предлагаешь больше - и ты выигрываешь! Планировали открытие в Alfa и литовском Akropolis - пока вся ситуация не влияет. Но не знаю, какое давления на нас окажет полиция в дальнейшем».

«Нам все нужно обновлять, мы обратились в СГД, потому что не знаем, как работать. Сейчас мы голое предприятие после 17 лет работы».

«Конечно мы будем требовать компенсацию, потери огромные. Адвокаты, зарплаты, налоги, коммунальные платежи... Впервые за 17 лет мы обратились в Latvenergo, что задержим оплату счетов. Нам ответили, что нет схем, как действовать в подобных ситуациях, но заверили, что никаких репрессий не будет, все в порядке, мы вас понимаем».

«Не укладывается в голове, что наш IT -специалист Эдгар Штромбергс в тюрьме. Конечно он мог внедриться в нашу кассовую систему. Но у него нет ни знаний, ни опыта, ни мотивации что-то там делать. Не было у него доступа к наличным деньгам».

"Мы сейчас работаем и хотим быстрее вернуться к обычному ритму. Я не чувствую себя комфортно, не хочу этим всем заниматься, хочу делать то, что умею. Я не знаю, когда все закончится. Я думал, что вот сейчас найдут виновных, извиняться. Мне сказали: "Эндиийс, ты очень наивный, никто в этой стране не извинится! Грустно".

Как уже сообщал Русский TVNET, полиция подозревает компанию в мошенничестве с кассовыми аппаратами на протяжении двух лет, хотя прошлым летом СГД таких нарушений не открыла.

Все рестораны «Vairāk saules» на выходных восстановили свою работу. Под залог 30 000 евро выпущена главная бухгалтер и шеф-повар; сотрудник IT, которые не является работником «Vairāk saules» остается задержанным.

Обыск прошел в прошлый вторник - всех посетителей выгнали, сотрудников поставили к стене, в офис полиция прибыла в масках.

Такие обыски полиция мотивировала одной целью - в ресторанах продолжительное время укрываются истинные доходы, нанесся таким образом урон государству в размере полутора миллионов.

По версии полиции возможное преступление реализовали 4 лица. Главный снабженец «Vēl vairāk saules» Дмитрий Балаба якобы достал нелегальную компьютерную программу и передал ее специалисту IT Эдгару Штромбергу. Тот в свою очередь модифицировал кассовые аппараты, чтобы уменьшить ежедневные поступления в каждом ресторане. После этого часть наличных денег выплачена сотрудникам в конвертах. Якобы эту схему помогла прикрыть главный бухгалтер.

Полиция считает, что задание специалисту по IT Штромбергу дал Аиво Шнейдерс, совладелец «Vairāk saules», которые в повседневной жизни работает на кухне.

Совладелец «Vairāk saules» Мартиньш Калниньш отметил передаче, что задержание Штромберга под арестом абсурдно - он человек, связанный с услугами аутсорсинга, который занимается обеспечением интернета, устанавливает видео камеры, с прямой деятельностью компании он не связан.

При обысках на местах жительства полиция изъяла все компьютеры и телефоны.

Деньги искали даже в детских копилках. Обыскали и машины. Обыскан и дом адвоката члена совета холдинга Яниса Эшенвалда, отобран телефон, что законом запрещено.

В 2016 «Vairāk saules» был реорганизован. Предприятие разделили - производственный цех отделили от ресторанов и банкетного сервиса. На балансе ресторанной сети наблюдается спад, в том время как вся группа в качестве налогов заплатила 800 тысяч евро. По прогнозам этого года сумма превысит миллион.

«Vairāk saules» занял место арендатора в двух торговых центрах, в которых ранее находилась «Čili pica», также «Vairāk saules» переманили несколько ведущих сотрудников конкурентов.

Полиция не раскрывает, насколько давно начато расследование, только информирует, что уголовное дело начато по заявлению.