Предприниматель о плюсах и минусах открытия в Латвии Lidl и Ikea

В марте этого года прозвучала информация о том, что в Латвию придет сеть магазинов Lidl. Пока часть общества с нетерпением ждет открытия немецкого лоу-костера, надеясь на низкие цены, некоторые выражают беспокойство по поводу того, что произойдет с местными производителями. Также двери для жителей Латвии скоро откроет ещё один торговый гигант - Ikea . Свое мнение о том, принесут ли Lidl и Ikea больше возможностей или осложнений, выразила декан Turība и предприниматель Зане Дриньке.

Чтобы деньги из нашей страны не уплывали

В социальных сетях латвийцы часто пишут о том, что на выходные едут в Шяуляй, чтобы сделать покупки в Lidl, или в Вильнюс, чтобы купить необходимые вещи в магазине Ikea. Также в СМИ время от времени публикуются сравнения цен, что становится поводом для дискуссии, действительно ли покупки в соседней стране выгоднее.

Бесспорно то, что пока жители Латвии отовариваются в Литве, деньги из нашей страны продолжают уплывать.

Наши соотечественники совершают не только покупки в упомянутых магазинах, но и заправляются топливом на территории соседней страны; некоторые, отправляясь на шопинг, остаются в Литве на все выходные, снимая номера в гостевых домах и гостиницах.

Создавать привлекательные предложения для тех, кто приезжает за покупками

Когда на латвийский рынок придут Lidl и Ikea, мы также получим возможность привлекать гостей из соседних стран, предлагая им не только покупки, но и ряд дополнительных услуг, тем самым способствуя росту доходов. Здесь многое зависит от нашей находчивости и предприимчивости - если активные предприниматели откроют рестораны или кафе возле этих магазинов, смогут обеспечить общение с «шопинг-туристами» в удобном для них виде и на удобном для них языке, создадут привлекательные предложения, после посещения магазина многие из гостей нашего города захотят остаться в Риге, как минимум, еще на один день.

Искать преимущества в создавшейся ситуации

Многие предприниматели уже сейчас жалуются на то, что им катастрофически недостает работников.

С приходом в Латвию Lidl и Ikea нашим предпринимателям придется еще больше бороться за сотрудников, предлагая более привлекательную заработную плату и другие бонусы.

«Я призываю местных предпринимателей не бояться того, что найти работников будет сложнее, а исследовать преимущества, которые они могут получить от прихода торговых гигантов», - комментирует Дриньке.

Местные производители сохраняют качество и стабильный круг клиентов

Многие выражают опасения, что открытие Ikea угрожает местным производителям мебели. Дриньке подчеркивает - у Ikea есть собственный круг клиентов, которые за покупками готовы отправиться даже в другую страну.

У латвийских же производителей мебели, которые работают в другой ценовой категории и на другом уровне качества, существует своя целевая аудитория.

Качественная деревянная мебель всегда будет в цене. Клиенты, которые готовы приобретать индивидуальную мебель по заказу, не изменят своим привычкам только потому, что Ikea приходит в Латвию.