У Dobeles dzirnavnieks - рекордный оборот

Оборот крупнейшего в Латвии предприятия по переработке зерна Dobeles dzirnavnieks в прошлом году составил 113,7 млн евро, что на 27% больше, чем в 2016 году, а прибыль компании достигла 4,17 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в компании.

Как рассказал председатель правления Dobeles dzirnavnieks Кристап Амсилс, оборот растет благодаря созданию новых производств, модернизации существующих и освоению новых рынков сбыта, что позволяет увеличивать объемы переработки зерна. В прошлом году на Dobeles dzirnavnieks переработано 226 тыс. тонн зерна, что на 39 тыс. тонн больше, чем годом ранее.

В этом году также планируется увеличивать производственную мощность, планируется переработать более 250 тыс. тонн зерна, поэтому предприятие улучшает процессы приема, хранения и первичной обработки.

В 2017 году экспорт составил 57% из общего оборота Dobeles dzirnavnieks. Продукция экспортировалась более чем в 70 стран в Европе, Африке, Азии и Южной Америке.

В 2017 году инвестиции «Dobeles dzirnavnieks» в инфраструктуру и усовершенствование технологических процессов составили 6,1 млн евро, в этом году планируется инвестировать 10 млн.