Ikea быть! В Дрейлини установили узнаваемую во всем мире вышку

На месте, где в конце лета откроется магазин IKEA, установлена навигационная вышка высотой 35 метров с логотипом IKEA, которая указывает на точное местонахождение магазина на самой границе с Ригой.

«Вышкой мы отмечаем точный адрес магазина IKEA, в котором уже в конце лета ожидаются первые покупатели. Вышка поможет водителям вовремя подготовиться к повороту на магазин. Вышка является выразительным средством коммуникации и обеспечивает узнаваемость бренда на новом рынке», – говорит Инга Филипова, руководитель магазина IKEA Latvija.

Она сообщила также, что IKEA в настоящее время ищет более 100 специалистов по продажам. обслуживанию клиентов, логистике и другим областям, в основном на неполную ставку.