Чисто - да не чисто: другая компания совладельца Vairāk saules ранее привлекалась за кассовые аппараты

Кафе Mārtiņa beķereja, принадлежащее совладельцу Vairāk saules Мартиньшу Калниньшу, ранее было оштрафовано за вмешательство в работу кассовых аппаратов, сообщило LTV.

Служба госдоходов несоответствие кассовой системе констатировала в начале 2016 года, наложив на компанию Pērse-L.L.K. штраф в размере 4000 евро и конфисковав два кассовых аппарата.

Mārtiņa beķereja штраф оспорила, но до самой последней инстанции суд признавал его обоснованным, лишь уменьшив сумму до 3000 евро из-за того, что ранее предприятие не попадалось на финансовых нарушениях.

Адвокат Калниньша Арманд Раса объяснил телеканалу, что дело начато из-за одного чека, в котором было несоответствие в 96 центов. Он отметил, что чек был поддельным, но СГД и суд это в счет не приняли.

Еще одно судопроизводство по этому делу по-прежнему актуально. Первое дело по компании уже закрыто, а второе против правления компании еще продолжается. Возможно, в пятницу, 29 июня, будет решение суда.

Как сообщалось, в конце мая начат уголовный процесс по двум статьям Уголовного закона - о нарушении правил ведения бухгалтерии с корыстными целями и о незаконных действиях с системой автоматизированной обработки данных.

Полиция подозревает, что бухгалтерские данные в сети ресторанов искажались уже с 2016 года. В кассовых аппаратах указывались доходы меньше, чем реальные.

Уголовный процесс начат на основании заявления и информации, имеющейся в распоряжении полиции. Ущерб, нанесенный государству, может составлять около 1,5 млн евро.