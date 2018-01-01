Пять кредитных привычек жителей Латвии

За первые пять месяцев 2018 года банк SEB предоставил частным лицам потребительские кредиты на общую сумму свыше 8,2 миллиона евро. Это на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Проведя опрос жителе об их опыте получения займа, банк SEB выявил пять характерных для латвийцев кредитных привычек.

Кредит на благоустройство жилья или покупку авто

По данным опроса, проведенного банком SEB, 46% респондентов хотя бы раз в жизни брали в долг свыше 1000 евро на цели, которые не связаны с приобретением жилья. При этом лишь 12% участников опроса ответили, что у них сейчас нет никаких обязательств. 32% респондентов признались, что их долг меньше 1000 евро, 10% назвали сумму от 1000 до 2500 евро, у такого же числа респондентов задолженность составляет от 2500 до 5000 евро. У остальных имеются обязательства на более крупные суммы. А примерно 25% опрошенных признались, что не помнят размер своего долга.

«Среди тех, кто хоть раз брал взаймы сумму свыше 1000 евро, большинство (70%) использовали возможность получить финансирование в банке. Чаще всего потребительский кредит используют на приобретение или ремонт автомобиля, а также на ремонт жилья, его благоустройство или покупку бытовой техники. Самые активные заемщики — это рижане с высшим образованием, чьи нетто-доходы превышают 600 евро», — комментирует результаты опроса член правления банка SEB Арнис Шкапарс.

Принимают экономически продуманные решения

Половина тех, у кого есть опыт заимствования, говорят, что это было обдуманное и правильное решение. К тому же 24% отметили, что для них важно приобрести товар сразу, не дожидаясь, пока будет накоплена необходимая для покупки сумма. В свою очередь 27% респондентов уверены, что потребительский кредит — это быстрый и удобный способ взять взаймы и купить желаемый товар или услугу.

«Выбирая, где взять кредит, важно тщательно оценить все условия, например, размер процентной ставки, дополнительные расходы, возможность погасить кредит раньше срока и другие нюансы, чтобы возвращение долга не стало непосильным бременем», – добавляет Арнис Шкапарс.

Кредит хотят получать быстро и удобно

Среди тех, кто был бы готов взять средства взаймы, 31% скорее предпочли бы подать заявление на кредит и подписать договор в интернет-банке, не посещая филиал. Еще 41% респондентов отметили, что для них приемлемо как дистанционное оформление, так и посещение филиала. При этом для 28% опрошенных очень важно лично обсудить сделку в филиале.

«Учитывая спрос со стороны клиентов, мы уже давно предлагаем возможность оформить потребительский кредит в интернет-банке. А благодаря внедрению новой системы автоматического принятия решений, ответы на примерно 35% заявок о потребительском кредите отправляются клиентам буквально в течение нескольких минут. Остальные заявления требуют дополнительной оценки, и обычно клиенты получают ответ в течение пары дней», — делится Арнис Шкапарс.

Крупные покупки планируют своевременно

В ближайшие 12 месяцев почти 65% жителей планируют крупные покупки. В основном — ремонт или благоустройство жилья. Примерно 15% в скором времени намерены отправиться в путешествие, около 12% настроены на то, чтобы приобрести новый автомобиль, а примерно 10% респондентов планируют другую крупную покупку. Что касается средств для реализации этих замыслов, то большинство опрошенных все-таки намерены использовать накопленные деньги, а не брать кредит. Собственные средства в основном планируют использовать те, кто собирается отправиться в путешествие. В свою очередь на благоустройство жилья или покупку машины большинство планирует оформить заем.

«Для жителей Латвии характерно воспринимать покупки, связанные с жильем, в качестве инвестиции, поэтому для таких целей они чаще используют займы. В то же время путешествие, например, не воспринимается как материальная выгода или покупка первой необходимости, на которую стоило бы брать кредит», — говорит Арнис Шкапарс.

Ответственный подход – кредит объединяют с накоплениями

По данным опроса, примерно 40% жителей все-таки не хотят брать на себя даже краткосрочные обязательства, а полагаются исключительно на собственные накопления. Эти респонденты отмечают, что для них кредит — тяжелое моральное бремя, к тому же они считают потребительский кредит дорогим видом заимствования.

«Ответственный подход подразумевает, что у людей есть накопления, своего рода «подушка безопасности» на случай непредвиденных ситуаций. В свою очередь кредитные средства используются для запланированных покупок или услуг, которыми хочется воспользоваться сразу, не дожидаясь, когда будет накоплена необходимая сумма. К тому же, судя по результатам опроса, значительная часть жителей предпочитает объединять заемные средства с собственным накоплением, то есть часть необходимой суммы собрать самостоятельно, а остальное — взять в банке», — заключает Арнис Шкапарс.