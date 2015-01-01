Готовность жителей Латвии к пенсии самая низкая в Балтии

Несмотря на то, что жители Латвии с каждым годом все больше заботятся о том, чтобы обеспечить себе достойную старость, готовность латвийцев к пенсии остается самой низкой в Балтии. За последние четыре года число тех, кто создает дополнительные накопления, чтобы использовать их на пенсии, выросло на 16 процентных пунктов, однако доля создающих накопления в Латвии ниже, чем в соседних Литве и Эстонии, сообщила Русскому TVNET представитель SEB Елена Контус.

Согласно данным опроса «Индекс готовности к пенсии»*, проведенного банком SEB, в настоящий момент дополнительные накопления на пенсию создают 34% жителей Латвии. Это на 16 процентных пунктов больше, чем в 2014 году. Однако доля создающих накопления в Латвии гораздо ниже, чем в Литве (42%) и Эстонии (43%).

А свою очередь регулярные взносы на пенсионные накопления делают 21% литовцев, 22% латвийцев и 26% эстонцев. Из них самую большую сумму в месяц откладывают эстонцы – 69 евро. Взносы литовцев чуть ниже – 66 евро, а

вот взносы латвийцев самые маленькие – 56 евро в месяц.

Сумма регулярных взносов выше среди латвийцев в возрасте от 40 до 50 лет, респондентов с высшем образованием и тех, кто зарабатывает больше 1000 евро.

«Положительная тенденция, что все больше работающих осознают, что личные накопления – это неотъемлемая часть будущей пенсии, потому что 1-й и 2-й уровни смогут обеспечить пенсию в размере не более половины зарплаты. Однако беспокоит факт, что жители по-прежнему мало интересуются своей большей пенсией», – подчеркивает руководитель SEB Dzīvības apdrošināšanas Кристине Ломановска.

Только 13% респондентов знают, какая часть их зарплаты направляется на пенсионные накопления. С 2015 года постоянно снижается число тех, кто знает, какой пенсионный план 2-ого уровня они выбрали (в 2015 году – 50%, а в 2018 году – 39%). Вместе с этим сокращается и число тех, что пробовал выяснить, каким будет размер их будущей пенсии (в 2015 году – 25%, а в 2018 году – 20%).

«Скорее всего, отсутствие желания выяснить размер своей будущей пенсии можно объяснить тем, что найти эту информацию довольно сложно – надо подключаться к порталу Latvija.lv и там искать нужный раздел.

Мы уверены, если бы информация о пенсионных накоплениях была доступна в интернет-банке наравне с информацией о состоянии счета, кредитах и других накоплениях, это способствовало бы росту уровня информированности общества.

Еще хочу отметить нашу работу с молодежью – когда наши специалисты посещают школы и рассказывают старшеклассникам о финансовом планировании, их часто спрашивают о том, как работает пенсионная система. Это говорит о том, что среди молодых людей есть интерес и желание как можно раньше начать заботиться о своем будущем», – подчеркивает Кристине Ломановска.

«Индекс готовности к пенсии» высчитывается, исходя из четырех показателей – «доверие», «информированность», «действие» и «уверенность». Вместе с ростом числа тех, кто создает накопления, увеличился лишь показатель «действие» – на 0,1 пункта. В то же время все другие показатели снизились: «доверие» – до 3,2 пункта (-0,1), «информированность» – до 2,4 пункта (-0,2), «уверенность» – до 4 пунктов (-0,5). В итоге общий показатель готовности жителей Латвии к пенсии сейчас самый низкий в Балтии – всего 3,2 пункта из 10 возможных (В Литве- 3,5 пункта, а в Эстонии – 3,6 пункта).

*Опрос банка SEB «Индекс готовности к пенсии» в странах Балтии проводился в феврале-марте 2018 года и в нем приняли участие 500 респондентов в каждой стране – работающие в возрасте от 30 до 55 лет.