Narvesen вложит в развитие в Латвии еще 3 млн евро

В ближайшие годы планируется открыть еще 15 новых мест розничной торговли Narvesen и реконструировать 15 уже имеющихся. Новые магазины предприятие планирует открыть в тех местах, которые людям больше всего по пути, таким образом удовлетворяя их спрос на еду и напитки, порталу DB пояснил руководитель отдела по персоналу и коммуникации SIA Narvesen Baltija Андис Александровс.

В развитие планируется вложить 3 млн евро.

Новые торговые точки планируется открыть как в Риге, так и в Тукумсе, Олайне, Огре, Кекаве и в Даугавпилсе. В этом году новые магазины уже открыты в Риге. По франшизе Narvesen в Латвии работают магазины в 36 городах.

В течение трех лет планируется реконструировать магазины в Риге, Елгаве, Салдусе и в Валмиере. В этом году реконструкция уже проведена в магазинах Narvesen в торговых центрах Galerija Centrs, Alfa Barona Centrs.