Вы заметили, что в Латвии дешевеет бензин?

На минувшей рабочей неделе цены на 95-й бензин в Риге и Вильнюсе понизились, в Таллине повысились, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА.

На этой неделе самый дорогой бензин 95-й марки продавался в Риге, далее по его цене следует Таллин, а самым дешевым он был в Вильнюсе. Самое дорогое дизельное топливо было в Таллине, самое дешевое - в Вильнюсе.

На автозаправочных станциях (АЗС) «Circle K» в Риге цены на бензин 95-й марки на минувшей неделе снизились на 0,7% - до 1,332 евро за литр, цены на дизтопливо не изменились, оно по-прежнему стоило 1,262 евро за литр.

В Вильнюсе, где цены на горючее снижаются уже пятую неделю подряд, 95-й бензин на этой неделе подешевел на 9,7% - до 1,169 евро за литр, дизтопливо - на 11%, до 1,079 евро за литр.

В Таллине на АЗС «Circle K» 95-й бензин подорожал на 0,5% - до 1,319 евро за литр, дизтопливо - на 0,6%, до 1,279 евро за литр.

Цена автогаза в Риге на этой неделе повысилась на 1,9% - до 0,539 евро за литр, в Таллине не изменилась и составила 0,649 евро за литр, в Вильнюсе понизилась на 3,7% - до 0,568 евро за литр.