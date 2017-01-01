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Европейский центробанк разрешил «Luminor» объединить банки в странах Балтии

LETA
Фото: INTS KALNINS / REUTERS

Европейский центробанк (ЕЦБ) разрешил «Luminor» осуществить трансграничное объединение в Балтии, сообщила агентству ЛETA руководитель отдела общественных отношений «Luminor Bank» Лита Юберте-Круминя.

Объединение предусматривает полную интеграцию банков «Luminor» с продолжением деятельности во всех трех странах Балтии при посредничестве банка в Эстонии и его зарегистрированных в Латвии и Литве филиалов. Планируется, что трансграничное объединение и юридические изменения вступят в силу 2 января 2019 года.

29 марта 2018 года банки «Luminor» в странах Балтии подписали договор о трансграничном объединении и в мае получили утверждение от ЕЦБ, который разрешил открыть филиалы и начать их деятельность в Латвии и Литве. Теперь, после получения от ЕЦБ окончательного разрешения, «Luminor» продолжит работу над введением юридических изменений.

«Повседневная работа и обслуживание клиентов продолжатся, как обычно. О других новшествах, в том числе о переменах, связанных с единообразием продуктов, новыми предложениями для клиентов и цифровых улучшениях, мы расскажем отдельно», - сказала Юберте-Круминя.

Как сообщалось, в начале октября 2017 года работу в странах Балтии начал «Luminor Bank» - объединенный банк «Nordea Bank» и DNB. В Латвии в процессе объединения латвийский филиал «Nordea Bank» передал активы «DNB Banka», который сменил название на «Luminor Bank».

Трансграничное объединение предусматривает, что работающие в Латвии и Литве «Luminor Bank» присоединятся к эстонскому «Luminor Bank». После объединения эстонский «Luminor Bank» будет работать в Латвии и Литве посредством филиалов.

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