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Сенатор США высоко оценил готовность Латвии тратить на оборону не меньше 2% ВВП

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Evija Trifanova / LETA

Готовность Латвии обеспечить финансирование обороны в размере не менее 2% внутреннего валового продукта (ВВП) заслуживает особенно высокой оценки, отметил сенатор Конгресса США Джефф Флэйк во время встречи с президентом Латвии Раймондом Вейонисом.

Как сообщили агентству ЛETA в президентской канцелярии, сегодня Вейонис принял в Рижском замке делегацию Конгресса США. Во время встречи Флэйк выразил поддержку США стратегических отношений с европейскими союзниками. Представители Конгресса США заверили также в неизменной поддержке США 5-й статьи Североатлантического договора.

Вейонис подчеркнул, что высоко ценит поддержку Конгресса США укреплению безопасности балтийских стран и Польши, которое усиливает политику сдерживания в регионе. Латвия продолжит выделять по меньшей мере 2% ВВП на нужды обороны и работать над дальнейшим улучшением региональной инфраструктуры для размещения дополнительных сил США и НАТО и проведения учений в регионе, заверил президент.

Как сообщалось, 1-3 июля в Латвии находится делегация Конгресса США во главе с сенатором Джеффом Флэйком.

Во время встреч с президентом Раймондом Вейонисом, премьер-министром Марисом Кучинскисом, министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем, председателем Сейма Инарой Мурниеце, представителями Министерства обороны и Центра стратегической коммуникации НАТО члены делегации планируют обсудить двухсторонние отношения и вопросы региональной безопасности.

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