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Убытки «Rīgas kuģu būvētava» превысили 900 000 евро

LETA
Фото: Rebeka Žeire/LETA

Оборот судостроительного предприятия «Rīgas kuģu būvētava», в отношении которого суд начал процесс правовой защиты, за первые три месяца 2018 года составил 817 872 евро - в 4,8 раза меньше, чем за тот же период 2017 года. Убытки RKB выросли в 2,6 раза - до 913 184 евро, говорится в сообщении предприятия бирже «Nasdaq Riga».

Брутто-убытки RKB в первом квартале 2018 года составили 970 303 евро, в первом квартале 2017 года - 3315 евро.

Суд Видземского предместья Риги начал процесс правовой защиты RKB и назначил срок разработки плана мер правовой защиты и его согласования с кредиторами до 30 июля 2018 года.

Оборот RKB в первом квартале 2017 года составил 3,944 млн евро, убытки - 346 574 евро. Аудированный оборот предприятия за весь 2017 год составил 12,853 млн евро - на 38,1% меньше, чем в 2016 году, убытки - 308 216 евро.

Крупнейшим акционером предприятия является компания «Remars-Riga», входящая в «Eiroholdings».

Акции RKB котируются по второму списку биржи «Nasdaq Riga».

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