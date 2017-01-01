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В мае безработица в Латвии была выше, чем в среднем по ЕС

LETA
Фото: Edijs Pālens /LETA

В мае 2018 года безработица в Латвии составила 7,4% и была выше, чем в ЕС в среднем, свидетельствуют данные европейского статистического бюро «Eurostat» о 24 странах Евросоюза.

Выше, чем в Латвии, безработица в мае была в Испании (15,8%), Италии (10,7%), Франции (9,2%), Хорватии (8,9%), на Кипре (8,4%) и в Финляндии (7,9%).

Самый низкий уровень безработицы в мае этого года зарегистрирован в Чехии (2,3%), Германии (3,4%) и Польше (3,8%).

В Литве безработица в мае составила 6,8%.

В среднем по ЕС по сезонно выровненным данным безработица в мае составила 7%, по сравнению с апрелем не изменилась и была самой низкой с августа 2008 года. В мае 2017 года уровень безработицы в ЕС составлял 7,7%.

В странах еврозоны средний уровень безработицы в мае составил 8,4% и по сравнению с апрелем не изменился.

В мае в странах ЕС работы не имели 17,207 млн человек, в том числе 13,656 млн - в странах еврозоны. По сравнению с маем 2017 года число безработных в ЕС уменьшилось на 1,828 млн, в еврозоне - на 1,252.

Данные о безработице в мае в Эстонии, Греции, Великобритании и Венгрии недоступны.

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