В сфере неплатежеспособности обещают повысить прозрачность

Служба контроля за неплатежеспособностью (СКН, бывшая Администрация неплатежеспособности) надеется увеличить прозрачность сферы неплатежеспособности и облегчить контроль за процессами за счет использования новой электронной системы учета неплатежеспособности, сообщила на пресс-конференции старший референт Судебной администрации Иева Зепа.

Электронная система начала работать с 1 июля, и в ней можно получить информацию об администраторах неплатежеспособности, их профессиональном опыте, выявленных нарушениях и показателях их работы. Зепа добавила, что система все еще находится в стадии разработки, и с течением времени в ней появятся новые функции, например, рабочая среда для надзора за работой администраторов и процессами правовой защиты,

И. о. главы СКН Байба Банга рассказала, что все еще продолжается расследование возможного вмешательства в очередь администраторов неплатежеспособности в июне. Она заявила, что умышленного вмешательства, по всей видимости, не было.

Банга добавила, что в июле вступят в силу поправки к нормативным актам, регулирующим неплатежеспособность, которые нацелены на ускорение рассмотрения споров, упрощение констатации поддельных документов и упрощение процесса продажи предприятий.

И. о. главы СКН сообщила, что в первом полугодии проверено 32 места практики администраторов, и на 23 обнаружены нарушения. В семи случаях даны отрицательные заключения, а в шести случаях администраторы отстранены от процессов.

Одно из самых частых нарушений состоит в том, что для администрирования процессов неплатежеспособности приглашаются специалисты, вознаграждение которых покрывается из денежных средств должника без согласования с кредиторами.

Министр финансов Дзинтарс Расначс добавил, что высокая доля нарушений связана с тем, что проверки проводятся в практиках администраторов высокого риска, и выразил надежду, что со временем нарушений станет меньше.