МВФ: ограниченный рынок труда в Латвии может затруднить рост экономики

Ограниченный рынок труда в Латвии может создать серьезные трудности для средне- и долгосрочного роста экономики, заявила журналистам руководитель миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Латвии Ива Петрова.

Как указывают эксперты МВФ, из-за эмиграции уровень необходимых трудовых навыков в Латвии продолжает падать, а с сокращением рабочей силы растут зарплаты, что соответственно снижает конкурентоспособность. Старение рабочей силы в долгосрочной перспективе может снизить производительность.

Главное внимание в сфере реформ следует уделить уменьшению ограничений на рынке труда и структурной безработицы, считает МВФ. Эти реформы включают в себя политику более широкого использования и улучшения навыков, улучшение доступа к жилью, пересмотр структуры минимальной зарплаты и содействие иммиграции рабочей силы. Способствующие производительности реформы будут также решающими для того, чтобы экономика могла справиться с демографическими изменениями, связанными с долгосрочным ростом.

По прогнозам МВФ, рост экономики Латвии будет умеренным, макроэкономические показатели по-прежнему сохранятся в основном достаточно высокими, а фискальный дефицит, дефицит текущего счета и госдолг сохранятся на умеренном уровне, финансовая система будет стабильной.

Властям Латвии следовало бы воспользоваться этой возможностью, чтобы усилить реализацию реформ, обратив внимание на проблемы рынка труда, повысив продуктивность рабочей силы и поддерживая рост инвестиций. Стабильность финансового сектора следует улучшать, продолжая борьбу с отмыванием денег, и внимательно относясь к смене модели деятельности банков, обслуживающих иностранных клиентов.

МВФ прогнозирует прирост внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии в 2018 году в размере 3,7% благодаря структурным фондам ЕС и росту зарплат, но внешний спрос снизится.

Более резкое сужение рынка труда и усиление фискальной цикличности могут привести к несбалансированности и возможному перегреву, соответственно рост может замедлиться, если структурные реформы не будут более активными, подчеркивает МВФ.

Как сообщалось, сегодня завершается миссия МВФ в Латвии, начавшая работу в Риге 20 июня.

Регулярное сотрудничество Латвии и МВФ осуществляется в рамках надзорных консультаций. Специалисты МВФ посещают Латвию два-три раза в год для оценки макроэкономического положения и финансового сектора и обсуждают экономическую политику с должностными лицами госструктур. По итогам этих визитов эксперты МВФ готовят доклад.