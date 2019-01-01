МВФ: для восстановления репутации финансовой системы Латвии нужны жесткие меры

С точки зрения МВФ, финансовая система Латвии должна больше поддерживать инвестиции. Несмотря на благоприятные макроэкономические условия, кредитование растет медленно.

Представители МВФ считают, что в Латвии нужно больше кредитов на инвестиции. По мнению экспертов, реформа режима неплатежеспособности и лицензирование администраторов помогут улучшить уровень возврата средств кредиторов.

МВФ отмечает, что финансовая система Латвии стабильна, ликвидна и хорошо капитализирована, но нужны жесткие меры, чтобы восстановить ее репутацию после кризиса с «ABLV Bank».

Хотя действия против «ABLV Bank», которые последовали за утверждениями об отмывании денег, ускорили отток депозитов иностранных клиентов, эффект от этого оттока был ограниченным.

МВФ считает, что тщательный надзор и переориентация банков, занятых обслуживанием иностранных клиентов, помогут улучшить модели бизнеса и управление. Эти действия уменьшат риск стабильности финансовой системы.

Петрова отметила, что, по расчетам МВФ, отток средств нерезидентов вместе с косвенным эффектом уменьшит внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии на 0,5-1%, но это не гарантированное влияние.

Петрова добавила также, что до сих пор МВФ прогнозировал рост ВВП Латвии в этом году на 4%, но с учетом февральских событий с «ABLV Bank» прогноз уменьшен до 3,7%. «Учтены разные факторы, поэтому нельзя сказать, что снижение на 0,3% связано только с влиянием финансового сектора», - сказала она.

В 2019 году, по прогнозу МВФ, рост ВВП Латвии составит 3,3%.